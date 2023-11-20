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        Osmaniye'de 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:06
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        Osmaniye'de 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "tehdit" suçlarından toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan H.Y'nin ilçede olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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