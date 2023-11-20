Osmaniye'de 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "tehdit" suçlarından toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan H.Y'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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