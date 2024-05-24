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        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

        Osmaniye sınırları içinde yer alan tarihi 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde 2024 yılı sezon kazıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:44
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        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı
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        Osmaniye sınırları içinde yer alan tarihi 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde 2024 yılı sezon kazıları başladı.

        Kazıların başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İncelemelerinin ardından Vali Yılmaz, gazetecilere, antik kentte uzun süredir kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Bu çalışmalarda çok önemli tarihi bulgular elde edildiğini belirten Yılmaz, "Burası gerçekten görülmeye değer. Biz burayı Çukurova'nın Efes'i olarak tanımlıyoruz. Sütunları, tiyatrosu, kalesi ile Çukurova'da muhteşem bir antik kent. Bu antik kentin tarihini ortaya çıkarma anlamında bu kazılar, şu anda Türkiye’de yapılan kazılar içinde en önem arz eden arasında yer alıyor. Burada tarihimizi hem ortaya çıkarmak hem de yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da antik kentte kazıların 2,5 yıldır üniversite işbirliğinde yürütüldüğünü söyledi.

        Çalışmalarda çok önemli tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Torun, şöyle devam etti:

        "Bunlardan bazıları yarı keçi, yarı insan figürü olan Pan keçisi figürleri, ulusal ve uluslararası basında yer bulan masklar, yine tiyatro alanı içerisinde yunus kabartmalı koltuklar gibi eserlerle gündemde olan bir alan burası. Bakanlığımız ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarımız, uluslararası çevrelerde de geniş yer buldu. Bu yıl da inşallah güzel bir ivmeyle kazı çalışmalarına devam edeceğiz."

        Kazı Başkanı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, çalışmaların güzel bir ivme kazandığını ve son olarak gün yüzüne çıkarılan milattan önce 540'lara tarihlenen tapınağın antik kentin zenginliğini daha da artırdığını kaydetti.

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