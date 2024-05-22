Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp, intihar etti (2) CENAZELERADLİ TIPA GETİRİLDİOsmaniye'nin Sumbas ilçesinde kardeşi tarafından öldürülen Şadiye Özerli (44) ile eşi Yusuf Özerli'nin (45) cenazeleri ile cinayetler sonrası intihar eden Hacı Ahmet Cengiz'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:20 facebook

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