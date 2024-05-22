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        Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp, intihar etti (2)

        CENAZELERADLİ TIPA GETİRİLDİOsmaniye'nin Sumbas ilçesinde kardeşi tarafından öldürülen Şadiye Özerli (44) ile eşi Yusuf Özerli'nin (45) cenazeleri ile cinayetler sonrası intihar eden Hacı Ahmet Cengiz'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:20
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        Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp, intihar etti (2)
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        CENAZELERADLİ TIPA GETİRİLDİ

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kardeşi tarafından öldürülen Şadiye Özerli (44) ile eşi Yusuf Özerli'nin (45) cenazeleri ile cinayetler sonrası intihar eden Hacı Ahmet Cengiz'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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