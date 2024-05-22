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        Haberler Dünyadan 'Friends' yıldızı Matthew Perry'nin ölümüne polis soruşturması - magazin haberleri

        'Friends' yıldızı Matthew Perry'nin ölümüne polis soruşturması

        Ekim 2023'te evinin jakuzisinde ölü bulunan 'Friends' dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin dosyası hâlâ kapanmadı. Polis, ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesine yol açan ketamini nereden temin ettiğini soruşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:47
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        Geçen yıl hayatını kaybeden 'Friends' dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümü polis tarafından hâlâ soruşturuluyor.

        Dizide canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. 54 yaşında hayatını kaybeden Perry'nin otopsi raporuna göre, oyuncunun "ketaminin akut etkileri" nedeniyle öldüğü bildirilmişti. Kanında ketamin bulunan oyuncunun, jakuzide boğulduğu belirtilmişti.

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        Polis, Matthew Perry'nin Ekim 2023'teki ölümünden önce ketamini nereden temin ettiğini araştırıyor. Yetkililer, Perry'nin ilacı aldığı kaynağa ulaşmak için uyuşturucu kullanımı geçmişi olan kişileri sorguluyor. Ancak şimdiye kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı.

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        Los Angeles Polis Merkezi, ocak ayında artık Matthew Perry'nin ölümünün soruşturulmadığını açıklamıştı. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Uzmanı da o dönemde davanın kapatıldığını söylemişti.

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        Matthew Perry'nin Los Angeles'taki evinin jakuzisinde ölü bulunmasından iki ay sonra otopsi raporu çıkarılmış, "ketaminin akut etkileri" nedeniyle oyuncunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Perry'nin ölümünde boğulma, koroner arter hastalığı ve bir ilaç kombinasyonunun etkilerinin görüldüğü belirtilmişti.

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        O dönemde bir tıp uzmanı, Matthew Perry'nin büyük olasılıkla ketamini eğlence amaçlı kullanım için yasa dışı yollardan elde ettiği yönünde Page Six'e açıklama yapmıştı. Uzman, bağımlılığın tedavisinde ilaç kombinasyonu kullanan birine ketamin sağlamanın "felaket için gerçek bir reçete olacağını" söylemişti.

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        Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Bölümü tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.

        Alkol ve madde bağımlılığıyla uzun yıllar mücadele eden oyuncu, ölümüne kadar son 19 ay hiçbir madde kullanmamıştı.

        #Matthew Perry
        #polis
        #ölüm
        #SORUŞTURMA
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