'Friends' yıldızı Matthew Perry'nin ölümüne polis soruşturması

Polis, Matthew Perry'nin Ekim 2023'teki ölümünden önce ketamini nereden temin ettiğini araştırıyor. Yetkililer, Perry'nin ilacı aldığı kaynağa ulaşmak için uyuşturucu kullanımı geçmişi olan kişileri sorguluyor. Ancak şimdiye kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı.