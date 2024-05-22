Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gaffarlı Köyü Şırnak Mahallesi’nde, iddiaya göre daha önce aralarında anlaşmazlık olan Hacı Ahmet Cengiz, saat 08.00 sıralarında kız kardeşi Şadiye Özerli ile eniştesi Yusuf Özerli’nin evinin önüne geldi.

KIZ KARDEŞİ İLE ENİŞTESİNE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre kardeşi ve eniştesiyle tartışan Cengiz, tabancasını çıkartıp ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, çifte isabet etti.

KARI KOCA ÇİFT OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelip, çifte müdahale etti. Ancak Şadiye ve Yusuf Özerli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.