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        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de, Hacı Ahmet Cengiz, kız kardeşi Şadiye ve eniştesi Yusuf Özerli'yi öldürdü

        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!

        Osmaniye'de, Hacı Ahmet Cengiz, kız kardeşi Şadiye ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evine gitti. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, ağabey Cengiz karı koca çiftin üzerine kurşun yağdırdı. Özerli çifti olay yerinde öldü. Katil zanlısı kendi hayatına da son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:41
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        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gaffarlı Köyü Şırnak Mahallesi’nde, iddiaya göre daha önce aralarında anlaşmazlık olan Hacı Ahmet Cengiz, saat 08.00 sıralarında kız kardeşi Şadiye Özerli ile eniştesi Yusuf Özerli’nin evinin önüne geldi.

        KIZ KARDEŞİ İLE ENİŞTESİNE ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre kardeşi ve eniştesiyle tartışan Cengiz, tabancasını çıkartıp ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, çifte isabet etti.

        KARI KOCA ÇİFT OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelip, çifte müdahale etti. Ancak Şadiye ve Yusuf Özerli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        KENDİ CANINA DA KIYDI

        Olayın ardından kaçan Hacı Ahmet Cengiz’in cansız bedeni de evin yakınlarında bulundu. Özerli’nin kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Osmaniye
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