Neredeyse altın olacaktı: Özgürlük Heykeli hakkında daha önce hiç duymadığınız 10 gerçek!

Bu büyük bir onur gibi görünse de, heykelin yakılması çok pahalı olduğundan ve bir deniz feneri olarak oldukça işe yaramaz olduğundan aslında oldukça hatalı bir girişimdi. Hava karardıktan sonra Manhattan'dan bile görülemiyordu. Fikir sonunda 1902'de tamamen iptal edildi.