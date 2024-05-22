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        Haberler Televizyon Onur Buldu ve Ecem Erkek, 'Güldür Güldür Show'a dönüyor - Magazin haberleri

        Onur Buldu ve Ecem Erkek, 'Güldür Güldür Show'a dönüyor

        SHOW TV'nin fenomen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un kadrosuna Onur Buldu ve Ecem Erkek yeniden dâhil olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 09:36 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:45
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        Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show' yeni sezonda iki oyuncuyla kadrosunu daha da güçlendirecek. 11 yıldır devam eden programın kadrosuna Onur Buldu ve Ecem Erkek yeniden dâhil olacak.

        İki ünlü oyuncu, geri dönüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Onur Buldu, 'Güldür Güldür Show'un afişini paylaşarak esprili bir şekilde; "Canlarım şöyle bir kişilik yer açsak. Sığarım araya çok sıkıştırmayın kendinizi:)" mesajını paylaştı.

        Ecem Erkek de aynı afişi paylaşarak; "E bir kişilik yer de ben isterim:)" notunu düştü.

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        #onur buldu
        #Ecem Erkek
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