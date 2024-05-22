Kaya, "Burada çardaklar kesinlikle olmayacak, tamamı yıkılacak. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın anlattığına göre Kumköy ve Aksulu olanlar, bu bölgedeki insanlar çardak kurabilecek. Sahilin gerisine alınacak. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanına da müdahale edilmeyecek" dedi. Kaya, yıkım kararına uyacaklarını söyleyen çardak sahipleri kadar uymayacaklarını söyleyenler olduğunu da ifade etti. Kaya, "Deniz kenarında olmak için ısrar edenler var. Burası, kesinlikle bir kargaşa çıkmadan temizlenecek. 200 metre geride olmakla bir şey olmaz" diye konuştu.