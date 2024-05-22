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        Osmaniye'de ablası ve eniştesini öldüren kişi intihar etti

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ablasını ve ablasının eşini tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:11
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        Osmaniye'de ablası ve eniştesini öldüren kişi intihar etti
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ablasını ve ablasının eşini tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Gafarlı köyündeki müstakil bir evden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu jandarmaya bildirdi.

        Olay yerine giden ekipler, evin içinde Yusuf (45) ve eşi Şadiye Özerli'nin (41) tüfekle vurulmuş halde cansız bedenlerini buldu. Evin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ise Şadiye Özerli'nin kardeşi Ahmet Cengiz ölmüş halde bulundu.

        Ekiplerin yaptığı araştırmada, Ahmet Cengiz'in ablası ve ablasının eşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

        Özerli çiftçi ve Cengiz'in cansız bedenleri morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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