İrlanda'nın ardından Norveç ve İspanya da Filistin'i tanıma kararı aldı

İspanya basını, İspanya Başbakanı Sanchez'in Filistin devletini tanıma kararını bugün açıklayacağını duyurdu.

İrlanda'da konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre İspanya, tanıma kararını İrlanda hükümetinin duyurusuyla aynı zamana denk getirecek.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de Filistin'i tanıyacaklarını bildirdi. Başbakan Stoere, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" dedi.

Stoere, Filistin'i tanıma kararı almalarındaki bir diğer etkenin ise, 'acımasız savaş sırasında zeminini kaybeden ılımlı güçlere destek vermek' olduğunu sözlerine ekledi.