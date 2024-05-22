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        Haberler Dünya İrlanda'nın ardından Norveç ve İspanya da Filistin'i tanıma kararı aldı

        İrlanda'nın ardından Norveç ve İspanya da Filistin'i tanıma kararı aldı

        İrlanda'nın ilanının ardından Norveç ve İspanya da Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. Norveç Başbakanı, iki devletli çözümün tek çözüm olduğunu vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:55
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        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
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        İspanya basını, İspanya Başbakanı Sanchez'in Filistin devletini tanıma kararını bugün açıklayacağını duyurdu.

        İrlanda'da konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre İspanya, tanıma kararını İrlanda hükümetinin duyurusuyla aynı zamana denk getirecek.

        Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de Filistin'i tanıyacaklarını bildirdi. Başbakan Stoere, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" dedi.

        Stoere, Filistin'i tanıma kararı almalarındaki bir diğer etkenin ise, 'acımasız savaş sırasında zeminini kaybeden ılımlı güçlere destek vermek' olduğunu sözlerine ekledi.

        Bu kararla Filistin'i tanımayan diğer ülkelere bir örnek olmak istediklerini belirten Stoere, "Bu kararımız iki devletli çözüm sürecinin yeniden başlamasına ivme kazandırabilir. Ayrıca iki devletli çözümün İsrail'in de çıkarına olduğuna inanıyoruz" dedi.

        İrlanda, İspanya, Malta ve Slovenya "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını 22 Mart'ta ortak açıklamayla duyurmuştu. İrlanda Başbakanı Simon Harris'in, bugün Filistin'i tanıyacağını açıklayacağı bekleniyor.

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