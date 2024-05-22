Çanakkale'de yürek yakan kaza, dün akşam saat 22.40'da, Bayramiç ilçesinin Ezine çıkışında meydana geldi.

Kaza sonucu motosikletten düşen Ege Zengin, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege Zengin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.