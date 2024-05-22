Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege Zengin yola savruldu. Hastaneye kaldırılan Ege, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Çanakkale'de yürek yakan kaza, dün akşam saat 22.40'da, Bayramiç ilçesinin Ezine çıkışında meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre Ağaçköy istikametine ilerleyen Ege Zengin yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu.
SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ
Kaza sonucu motosikletten düşen Ege Zengin, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege Zengin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.