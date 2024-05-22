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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için çöl tozu ve sağanak uyarısı - 22 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için çöl tozu ve sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de çöl tozu devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 07:25 Güncelleme: 22.05.2024 - 07:25
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        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 29°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 32°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 31°

        Trabzon

        Güneşli 20°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 31°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 17°

        Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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