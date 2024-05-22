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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yapay zeka, veri depolama ve kişisel veri güvenliği: Çerezlere izin verirken dikkat! - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka, veri depolama ve kişisel veri güvenliği

        Yapay zekanın sınırları zorladığı ve verinin değerinin giderek daha da yükseldiği bir çağda, kişisel verilerimizin korunması hiç olmadığı kadar hayati bir önem taşıyor. Kullandığı telefonda yalnızca bir adet uygulama kullandığını vurgulayan Birmingham City Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Şeker'in görüşleriyle, bu konunun derinliklerine dalıyoruz. Profesör Şeker, "Kişisel verilerimizi korumak ciddi önem taşıyor. Ben uygulamaların istediği izinlere ve beni takip etmesine güvenmiyorum. Bu sebeple kişisel verilerimi isteyen uygulamaları kullanmıyorum. Çerezlere izin verirken çok dikkat etmeli" ifadelerini kullandı Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen yazdı...

        Giriş: 22.05.2024 - 07:42 Güncelleme: 22.05.2024 - 07:42
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        Çerezlere izin verirken dikkat!
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        Bu yıl 17'ncisi düzenlenen dijital çağın zirvesi Digital Age Tech Summit, "Yarının Zekâsı" temasıyla düzenlendi. teknoloji dünyasının önde gelen düşünürlerini, iş profesyonellerini ve medya mensuplarını bir araya getiren organizasyonda konuşma yapan Prof. Dr. Hüseyin Şeker ile konuşmasının ardından özel bir yuvarlak masa toplantısında bir araya geldik.

        Yapay zeka, veri depolama ve kişisel verilerin güvenliği konularında önemli açıklamalarda bulunan, veri bilimi, yapay zekâ, makine öğrenimi ve gelişmekte olan yeni teknolojiler ve sistemler alanlarında hem akademik alanda hem de endüstriyel uygulamalarda deneyime sahip araştırma odaklı bir akademisyen Profesör Hüseyin Şeker, veri paylaşımının özellikle kişisel veriler açısından minimuma indirilmesi gerektiğini vurguladı.

        DİJİTAL SINIRLAR VE DEVLETİN ROLÜ

        Son dönemde TikTok’un yükselişi ve birçok ülkenin bu uygulamayı ‘ulusal bir tehdit’ olarak damgalayarak yasaklama yoluna gitmesi konusuna değinen Profesör Şeker, “Eskiden fiziksel sınırlar vardı, artık dijital sınırlar var ve devletlerin bunları koruması gerekiyor” diyerek, verilerin ulusal sınırlar içinde kalmasının önemini vurguladı. Cloud teknolojisi üzerinden başka ülkelerde saklanan verilerin, aslında o ülkenin yasalarına tabi olduğunu ve bu nedenle kişisel veri güvenliğinin ulusal sınırlar içinde sağlanması gerektiğini de ifade etti.

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        “YALNIZCA BİR ADET UYGULAMA KULLANIYORUM”

        Bu gibi özel bilgileri, kişisel verileri ve izinleri isteyen uygulamaları kesinlikle kullanmayı tercih etmediğini vurgulayan Profesör Hüseyin Şeker, “Kişisel verilerimizi korumak ciddi önem taşıyor. Ben uygulamaların istediği izinlere ve beni takip etmesine güvenmiyorum. Bu sebeple kişisel verilerimi isteyen uygulamaları kullanmıyorum. Bunun yanı sıra internette sitelere girdiğimizde karşımıza çıkan ‘Çerezlere izin ver’ butonuna basarken de çok dikkatli olmalı” dedi.

        Şeker, “Kişisel verilerimizi yalnızca izinlerle değil kimi zaman sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarla da veriyoruz. En basiti gittiğimiz bir tatilin fotoğrafını ve konumunu paylaşmak, evimizin boş olduğunu hırsızlara en kısa yoldan haber vermek olabilir” ifadelerini kullandı.

        Evlerimizdeki akıllı sistemlerin ve hatta robot süpürgelerin bile veri topladığını vurgulayan Profesör Şeker, “Evdeki robot süpürgeler veya akıllı ev sistemlerinin kullanıcıların hayatını kolaylaştırdığı kadar, kişisel verilerin toplanmasına da yol açıyor. Evlerde, en azından yatak odasında o tarz akıllı ürünlerin kullanılmasından kaçınmalı” dedi.

        YAPAY ZEKA VE VERİ ERİŞİMİ

        Yapay zeka ve sosyal medyanın sorumlu kullanımının önemine vurgu yaparak, gençlere bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini söyleyerek yapay zekanın gelişiminin veriye hızlı ulaşmak için olduğunu, ancak asıl önemli olanın veri ile neler yapılabildiği olduğunu vurguladı. Son dönemde oldukça fazla gündeme gelen açık kaynak kodların risklerine de değinen Şeker, “Open source kodların içerisinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Belki de içerisindeki küçük bir satır, siz fark etmeden veri kaçırıyor olabilir ve siz bunu şirketiniz için kod yazmaya kullanabiliyorsunuz” diyerek güvenlik konusundaki endişelerini dile getirdi.

        SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKA

        Günümüzde kayıtlarda bulunan ve ilaç üretimi için kullanılan sağlık verilerinin çoğunlukla Avrupa’dan geldiğini ve Asya ile Afrika’dan yeterli veri akışı olmadığını belirten Şeker, yapay zekanın karar verme süreçlerinin mevcut verilere göre şekillendiğini bu yüzden hatalar yapabildiğini belirtti. Akıllı saatlerin sağlık uygulamaları için veri toplama işlevi gördüğünü, ancak bu verilerin yanlış ellere geçmesi durumunda da olumsuzluklar yaratabilecek riskler taşıdığını vurguladı.

        Profesör Hüseyin Şeker ile yaptığımız bu sohbet, yapay zeka ve veri depolamanın getirdiği kolaylıkların yanı sıra, kişisel verilerimizin korunması konusunda da bize önemli ipuçları sunuyor. Teknolojinin bu hızlı gelişiminde, veri güvenliğinin ve etik kullanımının önemi her geçen gün artıyor.

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