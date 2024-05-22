Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ı gündemine aldı

Süper Lig'de şampiyonluğun 1 puan uzağında bulunan Galatasaray bir yandan da yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar yürütüyor.

UEFA listesine ülke dışından 17 futbolcu yazabildiği için kadroda bulunan ülkede yetişmiş yerli oyuncu sayısını artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Yusuf Erdoğan'ı gündemine aldı.

BERKAY YILMAZ TRANSFERİ RAFA KALKTI

Sol bekte yerli takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, bir süre Berkay Yılmaz'ın transferi için görüşmelerde bulunmuş ancak genç sol beke Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi bulunması nedeniyle bu transfer rafa kalkmıştı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN AYRILMASI BEKLENİYOR İstanbul'da yaşamak isteyen ve bu nedenle düşük bir yıllık ücrette oynamaya da sıcak bakan Yusuf Erdoğan'ın alacakları nedeniyle Adana Demirspor'dan ayrılması bekleniyor. Hem sol bek hem de önde kanatlarda oynayan futbolcuyu gündemine alan sarı-kırmızılılar, lig bitimiyle birlikte resmi temaslara başlayacak. 2019-20'DE FORMAYI GİYMİŞ, İMZAYI ATAMAMIŞTI