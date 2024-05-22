Galatasaray Kulübü, her sabah saat 09.00'da sosyal medya hesabından yaptığı "Günaydın" paylaşımında bu kez Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk'un ifadelerine de yer verdi.

Şampiyonluk mesajı veren Erden Timur ve Okan Buruk, taraftarlara kenetlenme çağrısı yaptı.

ERDEN TİMUR: KENETLEN, BAŞKA G.SARAY YOK!

Erden Timur açıklamasında, "Nice şampiyonluklar yaşamış, nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası; geldik son dakikaya. Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ki bu sezon başında da dedik "Kenetlen başka Galatasaray yok" diye... Tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan hocamızla değil 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz.