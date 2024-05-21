Birce Akalay: Çok ayıp buluyorum
Cannes polemiği büyüyor... Birce Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yönelik, "Utandım... Orada onlar değil, ben olmalıydım" şeklindeki sitemine karşılık verdi; "Ayıp"
Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili yorumuna ilk cevap Birce Akalay'dan geldi.
Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk meslektaşlarıyla ilgili ani bir çıkışta bulunmuş; "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden Birce Akalay, İstanbul'da döner dönmez bir etkinliğe katıldı. Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili yorumuyla ilgili yorum yaptı.
Birce Akalay; "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak çok ayıp buluyorum. Çok konuşup polemik yaratmak istemiyorum. Sevmiyorum bu tarz polemikleri. Sadece ayıp buluyorum bu kadar" şeklinde konuştu.
Esra Dermancıoğlu, açıklamasına yönelik tepkilere karşı bir açıklama yaptı.