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        Haberler Magazin Birce Akalay: Çok ayıp buluyorum - Magazin haberleri

        Birce Akalay: Çok ayıp buluyorum

        Cannes polemiği büyüyor... Birce Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yönelik, "Utandım... Orada onlar değil, ben olmalıydım" şeklindeki sitemine karşılık verdi; "Ayıp"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:43
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        Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili yorumuna ilk cevap Birce Akalay'dan geldi.

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        Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk meslektaşlarıyla ilgili ani bir çıkışta bulunmuş; "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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        Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden Birce Akalay, İstanbul'da döner dönmez bir etkinliğe katıldı. Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili yorumuyla ilgili yorum yaptı.

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        Birce Akalay; "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak çok ayıp buluyorum. Çok konuşup polemik yaratmak istemiyorum. Sevmiyorum bu tarz polemikleri. Sadece ayıp buluyorum bu kadar" şeklinde konuştu.

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        Esra Dermancıoğlu, açıklamasına yönelik tepkilere karşı bir açıklama yaptı.

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        Cannes polemiğine Enis Arıkan da dâhil oldu. Arıkan; "Marka işbirliğiyle gelenlere laf atanlar varmış. Avatar 3'te görüşmek üzere" şeklindeki ifadeleri kullandı.

        #birce akalay
        #Esra Dermancıoğlu
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