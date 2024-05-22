Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu! Bursa'da, ev sahibi Hüseyin B. ile tartışan ve 40 yaşında olduğu öğrenilen kiracı Atakan Aksu, dairenin doğal gaz vanasını açtı. Bir süre sonra sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada Aksu yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.05.2024 - 08:03 Güncelleme: 22.05.2024 - 08:07 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL