Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
Bursa'da, ev sahibi Hüseyin B. ile tartışan ve 40 yaşında olduğu öğrenilen kiracı Atakan Aksu, dairenin doğal gaz vanasını açtı. Bir süre sonra sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada Aksu yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak’ta meydana geldi.
BİNANIN DOĞAL GAZ VANASINI AÇTI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, ev sahibi Hüseyin B. ile bilinmeyen nedenle tartışan kiracı Atakan Aksu (40), 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı.
EVDEKİ EŞYALAR SOKAĞA FIRLADI
Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı olay sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.
YARALANAN KİRACININ DURUMU CİDDİ
Yaralanan kiracı Aksu, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Emniyet ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.