Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da ev sahibiyle tartıştı doğal gaz vanasını açtı evi havaya uçurdu

        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!

        Bursa'da, ev sahibi Hüseyin B. ile tartışan ve 40 yaşında olduğu öğrenilen kiracı Atakan Aksu, dairenin doğal gaz vanasını açtı. Bir süre sonra sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada Aksu yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 08:03 Güncelleme: 22.05.2024 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak’ta meydana geldi.

        BİNANIN DOĞAL GAZ VANASINI AÇTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, ev sahibi Hüseyin B. ile bilinmeyen nedenle tartışan kiracı Atakan Aksu (40), 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı.

        EVDEKİ EŞYALAR SOKAĞA FIRLADI

        Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı olay sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.

        YARALANAN KİRACININ DURUMU CİDDİ

        Yaralanan kiracı Aksu, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Emniyet ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"