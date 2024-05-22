Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim

        Beşiktaş, kötü geçen sezonun finalini kupayla yapmak için yarın Trabzonspor karşısına çıkacak. Siyah-beyazlılarda yönetim takıma dev prim hazırlarken ilk 11 de netleşmeye başladı

        Giriş: 22.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Kartal, bu kupayı son olarak çifte şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda Antalyaspor'a karşı kazanmıştı.

        Beşiktaş ayrıca kupayı kazanarak Avrupa Ligi play-off biletini de cebine koymayı hedefliyor.

        TOPRAKTEPE'NİN 11'İ BELLİ OLUYOR

        Siyah-beyazlılarda sezon sonuna kadar takımın başına getirilen Serdar Topraktepe de futbolcu olarak kazandığı bu kupayı, hoca olarak da kazanma peşinde.

        REKLAM

        Genç teknik adamın, 11'i de netleşmeye başladı. Kalede Mert Günok'a görev verecek olan Topraktepe'nin savunmda Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Masuaku; orta alanda ise Al Musrati, Gedson Fernandes ve Salih Uçan görev yapacak.

        Topraktepe'nin hücum hattında ise sağda Rashica, solda Muçi ve santrforda ise Semih Kılıçsoy'u oynatması bekleniyor.

        YÖNETİMDEN DEV PRİM

        Beşiktaş yönetimi, Türkiye Kupası için de kesenin ağzını açacak. Siyah-beyazlı yönetim tüm odağını Türkiye Kupası'nın kazanılmasına verirken futbolculara da prim dopingi yapılacak. Beşiktaş yönetimi kupanın kazanılması halinde kazanılan gelirin bir kısmını futbol takımına dağıtacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
        'Mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Timur ve Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
        Timur ve Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"