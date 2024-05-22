Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Kartal, bu kupayı son olarak çifte şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda Antalyaspor'a karşı kazanmıştı.

Beşiktaş ayrıca kupayı kazanarak Avrupa Ligi play-off biletini de cebine koymayı hedefliyor.

TOPRAKTEPE'NİN 11'İ BELLİ OLUYOR

Siyah-beyazlılarda sezon sonuna kadar takımın başına getirilen Serdar Topraktepe de futbolcu olarak kazandığı bu kupayı, hoca olarak da kazanma peşinde.

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Genç teknik adamın, 11'i de netleşmeye başladı. Kalede Mert Günok'a görev verecek olan Topraktepe'nin savunmda Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Masuaku; orta alanda ise Al Musrati, Gedson Fernandes ve Salih Uçan görev yapacak.

Topraktepe'nin hücum hattında ise sağda Rashica, solda Muçi ve santrforda ise Semih Kılıçsoy'u oynatması bekleniyor.