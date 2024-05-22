Avcılar'da fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı

"TEBLİGAT GELİNCE BURAYA GELDİK AMA MUHATAP BULAMADIK"

Fatura ödeme merkezi mağdurlarından Yolcu Saygın, yıllardır faturalarını burada ödediğini belirterek, "Elektrik ve su için borç nedeniyle kesme tebligatları gelince, buraya geldik. Ancak muhatap bulamadık. Dün aynı durumda 80- 90 kişi vardı. Biz nasıl edeceğiz bilmiyorum. Ödemeyi yaptık ve şimdi ikinci ödeme yapmamız gerekecek. Belediye gelip burayı mühürledi, doğrusunu yaptı. Milletin canı daha fazla yanmasın diye. Bu gibi yerler hiç güvenli değil" dedi.