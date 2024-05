Müjde Uzman: Hayır, hiçbir sendromum yok

Ünlü oyuncu Müjde Uzman, dün yaptığı açıklaması içinde yer alan 'Hayatımda ilk defa tükendim' cümlesinin yanlış anlaşıldığını, sanıldığı gibi tükenmişlik sendromuna yakalanmadığını açıkladı.

Müjde Uzman, SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Alev'i canlandırıyor.

Müjde Uzman, yanlış anlaşıldığı gibi psikolojik tedavi görmediğini dile getirerek tedavisinin astım üzerine olduğunu belirtti. Uzman yeni açıklamasında şunları söyledi: Astımım var, astım tedavisi görüyorum. Bu da zaten senede bir iki kere olan bir kriz. İki konuyu bir birinden ayıralım. Ama şuna çok sevindim. Benim için popülerlik, tanınmak hiçbir zaman mesele olmadı. Hatta istemedim de... Çünkü bunun insanın özgürlüğünü kısıtlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. İşimi yapıp evime dönmek istiyorum. Her çalışan insan gibi... Hayatımda ilk mesleğim de oyunculuk değil. Dün doğmadım. Birçok konuda araştırma yapıp öğrenmeyi seven bir insanım. Psikoloji de çok ilgilendiğim bir konudur ama bu meslek sebepli çok fazla ön yargılı, dış görünüşle ilgili çok fazla konuşma olduğu için oyunculuk yaptığım - ki böyle diye diye 20 senem oldu - ama bu sürede hep çok rahatsız oldum. Çünkü, hiç sevmem haksızlık, yanlış anlaşılmak, varsayım, ön yargı ama çok maruz kalıyoruz. Her şeyin farkındayım. Savaşlar var, zor hayatlar var, hepsinin farkındayım. Sadece ben kendi dünyamda yaşadığım bir şeyi paylaştım. Dün yaptığım şey oydu.