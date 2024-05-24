Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
Mersin'de, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için Perihan Çiğdem'in manevra yaptığı otomobilin takla attığı kazada yaralanan 12 yaşındaki Ceylin Çiğdem, hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kazada yaralanan annesi Perihan Çiğdem ile babası Barlas Çiğdem, Ceylin'in cenazesine tekerlekli sandalyeyle katıldı
Mersin'de kaza, 16 Mayıs'ta Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Perihan Çiğdem yönetimindeki otomobille Silifke'den Tarsus'a dönerken, yola çıkan köpeğe çapmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OTOMOBİL TAKLA ATTI
DHA'da yer alan habere göre takla atan otomobilin sürücüsü Perihan Çiğdem ile beraberindeki eşi Barlas Çiğdem, kızları Ceylin Çiğdem ve diğer 2 çocuğu yaralandı.
CEYLİN 1 HAFTA HAYATA TUTUNDU
Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ortaokul öğrencisi Ceylin Çiğdem (12), tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.
CENAZEYE TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİLER
Ceylin Çiğdem'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Kazadan yaralı kurtulan ancak tedavileri süren anne ve babası ise cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Ceylin Çiğdem, toprağa verildi.