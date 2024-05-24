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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!

        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!

        Mersin'de, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için Perihan Çiğdem'in manevra yaptığı otomobilin takla attığı kazada yaralanan 12 yaşındaki Ceylin Çiğdem, hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kazada yaralanan annesi Perihan Çiğdem ile babası Barlas Çiğdem, Ceylin'in cenazesine tekerlekli sandalyeyle katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:08
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        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
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        Mersin'de kaza, 16 Mayıs'ta Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Perihan Çiğdem yönetimindeki otomobille Silifke'den Tarsus'a dönerken, yola çıkan köpeğe çapmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        OTOMOBİL TAKLA ATTI

        DHA'da yer alan habere göre takla atan otomobilin sürücüsü Perihan Çiğdem ile beraberindeki eşi Barlas Çiğdem, kızları Ceylin Çiğdem ve diğer 2 çocuğu yaralandı.

        CEYLİN 1 HAFTA HAYATA TUTUNDU

        Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ortaokul öğrencisi Ceylin Çiğdem (12), tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

        CENAZEYE TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİLER

        Ceylin Çiğdem'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Kazadan yaralı kurtulan ancak tedavileri süren anne ve babası ise cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Ceylin Çiğdem, toprağa verildi.

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