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        Otomobil çarpan yol yapım işçisi hayatını kaybetti

        OSMANİYE'de yol yapımında çalışan Veli Eroğlu (45), dubaları topladığı sırada otomobil çarpması sonucu yaşamını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:05
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        Otomobil çarpan yol yapım işçisi hayatını kaybetti
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        OSMANİYE’de yol yapımında çalışan Veli Eroğlu (45), dubaları topladığı sırada otomobil çarpması sonucu yaşamını kaybetti.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında D-400 kara yolu Toprakkale ilçesi mevkisinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan Veli Eroğlu’na, yol kenarında bulunan dubaları toplarken otomobil çarptı. Kazada Eroğlu, yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Veli Eroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eroğlu’nun cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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