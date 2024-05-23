Otomobil çarpan yol yapım işçisi hayatını kaybetti

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-400 kara yolu Toprakkale ilçesi mevkisinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan Veli Eroğlu’na, yol kenarında bulunan dubaları toplarken otomobil çarptı. Kazada Eroğlu, yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Veli Eroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eroğlu’nun cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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