Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanalım adaylıktan çekileyim, benim adaylığım önemli değil

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

Yönetim listesini tamamlayacağını açıklayan Yıldırım, "2018'den bu yana bir tane çivi bile çakmadılar. Boya badana bile yapmadılar, 2018'de planımız neyse ona devam edeceğiz. Yönetimi bilinçli olarak yarın öğleden sonra tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞU KAZANALIM, BEN ADAYLIKTAN ÇEKİLEYİM"

"Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler. Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız. Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekilirim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz'dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz."

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JOSE MOURINHO TEPKİSİ

Ülker Stadı'nın karşısında açılan seçim irtibat ofisinde açıklamada bulunan Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın Portekizli teknik adamla anlaştık yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirtti.

Beşiktaş'ı, birilerinin tetikçiliğini yapmakla suçlayan Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüşme yaptık ve 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyona anlaştık diyormuş, üstüne 5'te ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar getirsinler. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya kalkışıyorlar. Beşiktaş'a yakışmıyor. Ben Aziz Yıldırım olarak Süleyman Seba ile başkanlık yaptım, bu değeri iyi düşünsünler, iyi taşısınlar." ifadelerini kullandı.

Mourinho ile görüştüklerini ve Beşiktaş ile böyle bir konuşmalarının olmadığını dile getirdiğini vurgulayan Yıldırım, "Hasan Arat'a da söyleyeyim, bu tip konuşmalardan vazgeçsinler. 7 milyona gelecekse biz çekilelim. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok, ayıp. Birbirimize saygılı olacağız. Mourinho'ya söyleriz anlaşıyormuşsun deriz biz çekiliriz. İstanbul'a reklam çekimi için geldiğinde Beşiktaş'tan 2 kişi geldi bana dedi. Onlarla Spor üzerine sohbet ettik dedi. Böyle bir konuşmamız olmadı dedi." değerlendirmesinde bulundu.