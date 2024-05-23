Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkeli Mahallesi'nde, Dilber Berkbasan'a (58) 10 Mayıs gecesi cep telefonuyla ulaşan dolandırıcılar, kendilerini 'savcı' olarak tanıttı.

KORKUYA KAPILDI KİMSEYİ ARATTIRMADILAR DHA'da yer alan habere göre Adana'da bir kuyumcunun soyulduğunu, bu soygunda kimliklerinin olay yerinde bulunduğunu, soyguna isimlerinin karıştığını, suçtan aklanmaları için kendilerine yardımcı olacağını söyleyen dolandırıcılar, korkuya kapılan Berkbasan'dan hiçbir görüşme yapmamasını istedi.

AİLEYİ TEHDİT DE ETTİLER Gaziantep’te oğlunun öğretmen olduğu bilgisini paylaşan dolandırıcılar, Berkbasan'ı söylediklerini yapmaması halinde oğlunun işinden, kendisinin de canından olacağı yönünde tehditlerde bulundu. 10 gün boyunca sürekli telefonla kontrol altında tutulan Berkbasan, durumu evdeki çocuklarıyla paylaştı. REKLAM

EVDEKİ 120 GRAM ALTINI GÖTÜRDÜLER Dolandırıcılar, bu kez de Berkbasan'ın çocuklarıyla telefonda konuşup, kendilerine inandırdı. Berkbasan'ın çocuklarını da yönlendirmeye başlayan dolandırıcılar, anne Berkbasan'dan evlerindeki 120 gram altını söyledikleri yere getirmelerini istedi.

ALTINI BOŞ ARAZİYE BIRAKTILAR Anne Berkbasan, evdeki oğluyla altınları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında tarif edilen boş araziye gönderdi. Dolandırıcılar, boş araziye bırakılan altınları aldı.

PARANIN ÜZERİNE EVİ DE SATTIRDILAR Dolandırıcılar, bu kez de bu soygun nedeniyle evlerinin satışının yapılması gerektiğini, soruşturma sonrası kendilerinde toplanan paraların iade edileceğini belirtti. Bunun üzerine anne Berkbasan, ilçedeki bir emlakçıyı eve çağırdı. Emlakçı, evi 2 milyon 250 bin TL'ye ilana koydu. Eve kısa sürede alıcı çıktı.

EVİN PARASINI DA ALTIN OLARAK ALDILAR Berkbasan, tapuya gidip, satışı gerçekleştirdi. Daha sonra para dolandırıcıların yönlendirmesiyle kuyumcuda altına çevrildi. Dolandırıcılar, Berkbasan ailesinden altınları kuyumcuda emanet olarak bırakmalarını istedi. Daha sonra kuyumcudaki altınları, dolandırıcılık şebekesinden bir kişi gelip, fiziksel olarak teslim aldı. REKLAM