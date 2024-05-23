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        Haberler Gündem 3. Sayfa Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü - Son haberler

        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!

        Adana'da, 58 yaşındaki Dilber Berkbasan, kendisini 'savcı' olarak tanıtan, kuyumcu soygununa karıştıklarını ve gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyleyen dolandırıcılar tarafından 10 gün boyunca telefonda kontrol altında tutularak, 120 gram altınını kaptırdı. Berkbasan, dolandırıcıların yönlendirmesiyle evini de 2 milyon 250 bin TL'ye satıp, parayı kuyumcuda altına çevirdi. Dolandırıcılar, fiziksel olarak kuyumcudaki altınları da aldı. Tüm birikimlerini ve evini kaybeden Berkbasan, suçluların yakalanmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 07:45 Güncelleme: 23.05.2024 - 08:53
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        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
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        Adana'nın Kozan ilçesinde Türkeli Mahallesi'nde, Dilber Berkbasan'a (58) 10 Mayıs gecesi cep telefonuyla ulaşan dolandırıcılar, kendilerini 'savcı' olarak tanıttı.

        KORKUYA KAPILDI KİMSEYİ ARATTIRMADILAR

        DHA'da yer alan habere göre Adana'da bir kuyumcunun soyulduğunu, bu soygunda kimliklerinin olay yerinde bulunduğunu, soyguna isimlerinin karıştığını, suçtan aklanmaları için kendilerine yardımcı olacağını söyleyen dolandırıcılar, korkuya kapılan Berkbasan'dan hiçbir görüşme yapmamasını istedi.

        AİLEYİ TEHDİT DE ETTİLER

        Gaziantep’te oğlunun öğretmen olduğu bilgisini paylaşan dolandırıcılar, Berkbasan'ı söylediklerini yapmaması halinde oğlunun işinden, kendisinin de canından olacağı yönünde tehditlerde bulundu. 10 gün boyunca sürekli telefonla kontrol altında tutulan Berkbasan, durumu evdeki çocuklarıyla paylaştı.

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        EVDEKİ 120 GRAM ALTINI GÖTÜRDÜLER

        Dolandırıcılar, bu kez de Berkbasan'ın çocuklarıyla telefonda konuşup, kendilerine inandırdı. Berkbasan'ın çocuklarını da yönlendirmeye başlayan dolandırıcılar, anne Berkbasan'dan evlerindeki 120 gram altını söyledikleri yere getirmelerini istedi.

        ALTINI BOŞ ARAZİYE BIRAKTILAR

        Anne Berkbasan, evdeki oğluyla altınları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında tarif edilen boş araziye gönderdi. Dolandırıcılar, boş araziye bırakılan altınları aldı.

        PARANIN ÜZERİNE EVİ DE SATTIRDILAR

        Dolandırıcılar, bu kez de bu soygun nedeniyle evlerinin satışının yapılması gerektiğini, soruşturma sonrası kendilerinde toplanan paraların iade edileceğini belirtti. Bunun üzerine anne Berkbasan, ilçedeki bir emlakçıyı eve çağırdı. Emlakçı, evi 2 milyon 250 bin TL'ye ilana koydu. Eve kısa sürede alıcı çıktı.

        EVİN PARASINI DA ALTIN OLARAK ALDILAR

        Berkbasan, tapuya gidip, satışı gerçekleştirdi. Daha sonra para dolandırıcıların yönlendirmesiyle kuyumcuda altına çevrildi. Dolandırıcılar, Berkbasan ailesinden altınları kuyumcuda emanet olarak bırakmalarını istedi. Daha sonra kuyumcudaki altınları, dolandırıcılık şebekesinden bir kişi gelip, fiziksel olarak teslim aldı.

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        "EKMEK ALMAYA GİDERKEN DOLANDIRICILARDAN İZİN ALDIK"

        Dilber Berkbasan, 17 yıllık emeğinin gittiğini belirterek, "Evdeki oğlum işsiz. Beni Gaziantep'teki öğretmen oğlumla korkuttular. Ben evladımdan korktum. Ekmek almaya giderken dolandırıcılardan izin aldık. Telefonu hiç kapattırmadılar. Kaç gündür evin içerisinde ağlıyoruz. Sabah 'Günaydın, bir kişi daha yakaladık, gözün aydın' diyorlar.

        "EVSİZ KALDIK YARDIM BEKLİYORUZ"

        'Yakalanmayan 2 kişi kaldı, onu da tapuda yakalayacağız, sen imza atmazsan nasıl yakalayalım' dediler. 400 metre arsam olduğunu biliyorlar. 'Köstebeğin biri tapuda, onu yakalayacağız, sana ödüller vereceğiz' dediler. Emlakçıyla tapuya gittik. Evin satışını yaptık, paralar kuyumcuya teslim edildi. Dolandırıcılar, 'Parayı aldınız mı diye sordular, aldım' dedim. Kuyumcuda altına çevrilmesini istediler. Altına çevirdik, söyledikleri ismin teslim alacağını da kuyumcu belirttik. Dolandırıcılar, bu kuyumcuya gelip, belirttikleri ismi söyleyerek altınları teslim aldı. Evimizin parasıyla alınan altınlar da bu şekilde gitti. Evsiz kaldık. Devletimizden yardım bekliyoruz. Bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Ne olur evimi geri versinler" dedi.

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