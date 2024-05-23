Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 10.899,28 %0,04
        DOLAR 32,1998 %0,03
        EURO 34,9348 %0,24
        GRAM ALTIN 2.447,71 %-0,57
        FAİZ 41,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 31,47 %-1,27
        BITCOIN 69.403,00 %-0,01
        GBP/TRY 41,0597 %0,24
        EUR/USD 1,0823 %0,00
        BRENT 81,37 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 4.004,01 %-0,52
        Haberler Ekonomi Teknoloji Amazon ve Tesla'nın toplam değerini geçti! ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan rekor seviyede gelir - Teknoloji Haberleri

        Amazon ve Tesla'nın toplam değerini geçti! ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan rekor seviyede gelir

        California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde 26 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken, rekor seviyeye ulaştı. Nvidia hissesi 2,5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, bu sonuçla Tesla ve Amazon'nın toplamını geçti. 5 yıl önce Nvidia'nın piyasa değeri sadece 100 milyar dolardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.05.2024 - 07:45 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 28 Nisan'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı.

        Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

        Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 18 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 7,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 24,5 milyar dolar olacağı yönündeydi.

        Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 28 milyar dolar olarak açıkladı.

        AMAZON VE TESLA'NIN TOPLAM PİYASA DEĞERİNDEN DAHA BÜYÜK

        Nvidia hissesi 2,5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, bu artık Tesla ve Amazon'nın toplamından daha büyük olduğu anlamına geliyor.

        Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük halka açık 3'üncü şirketi oldu. Üstelik Apple ile pazar değeri arasındaki fark yüzde 17'ye geriledi.

        Nvidia şirketi bu başarıyı yapay zeka yatırımlarının adeta patlama yapması ile elde ederken 2.5 trilyon dolarlık değer tüm Alman Borsası şirketlerinin borsa değerini de geçti.

        5 yıl önce Nvidia'nın piyasa değeri sadece 100 milyar dolardı.

        PİYASA DEĞERİ EN BÜYÜK ŞİRKETLER (23.05.24 08:53 itibariyle)
        PİYASA DEĞERİ EN BÜYÜK ŞİRKETLER (23.05.24 08:53 itibariyle)

        Şirketin kârı da yüzde 628 arttı

        Nvidia'nın net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 628 artarak 14,9 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık kar elde etmişti.

        REKLAM

        Şirketin geçen mali yılın dördüncü çeyreğinde 82 sent olan hisse başına kârı da bu dönemde 5,98 dolara çıktı.

        Şirket hisse bölünmesine gideceğini duyurdu

        Nvidia, ayrıca hisse sahipliğini çalışanlar ve yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hisse bölünmesine gideceğini açıkladı.

        Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da şirketin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şirketler ve ülkelerin, trilyon dolarlık geleneksel veri merkezlerini hızlandırılmış bilişime kaydırmak ve "yeni bir emtia olan yapay zekayı" üretmek için yeni bir veri merkezi türü oluşturmak üzere Nvidia ile ortaklık kurduğunu vurguladı.

        Yapay zekanın neredeyse her sektöre önemli verimlilik kazanımları getireceğine işaret eden Huang, "Yapay zeka, şirketlerin maliyet ve enerji açısından daha verimli olmasına yardımcı olurken gelir fırsatlarını da artıracak." ifadesini kullandı.

        Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 92 değer kazandı, şirketin piyasa değeri de 2,3 trilyon doları aştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"