Amazon ve Tesla'nın toplam değerini geçti! ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan rekor seviyede gelir

Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 28 Nisan'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 18 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 7,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 24,5 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 28 milyar dolar olarak açıkladı.

AMAZON VE TESLA'NIN TOPLAM PİYASA DEĞERİNDEN DAHA BÜYÜK Nvidia hissesi 2,5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, bu artık Tesla ve Amazon'nın toplamından daha büyük olduğu anlamına geliyor. Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük halka açık 3'üncü şirketi oldu. Üstelik Apple ile pazar değeri arasındaki fark yüzde 17'ye geriledi. Nvidia şirketi bu başarıyı yapay zeka yatırımlarının adeta patlama yapması ile elde ederken 2.5 trilyon dolarlık değer tüm Alman Borsası şirketlerinin borsa değerini de geçti. 5 yıl önce Nvidia'nın piyasa değeri sadece 100 milyar dolardı. PİYASA DEĞERİ EN BÜYÜK ŞİRKETLER (23.05.24 08:53 itibariyle) Şirketin kârı da yüzde 628 arttı Nvidia'nın net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 628 artarak 14,9 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık kar elde etmişti.

REKLAM Şirketin geçen mali yılın dördüncü çeyreğinde 82 sent olan hisse başına kârı da bu dönemde 5,98 dolara çıktı. Şirket hisse bölünmesine gideceğini duyurdu Nvidia, ayrıca hisse sahipliğini çalışanlar ve yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hisse bölünmesine gideceğini açıkladı. Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da şirketin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şirketler ve ülkelerin, trilyon dolarlık geleneksel veri merkezlerini hızlandırılmış bilişime kaydırmak ve "yeni bir emtia olan yapay zekayı" üretmek için yeni bir veri merkezi türü oluşturmak üzere Nvidia ile ortaklık kurduğunu vurguladı.