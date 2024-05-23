Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor: Fransa Cumhurbaşkanı Macron bölgeye gitti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da devam eden şiddet olaylarının ardından bölgeye gitti. OHAL'in devam etmesi gerektiğini Fransız güvenlik güçlerinin gerektiği sürece Yeni Kaledonya'da kalacağını vurguladı
Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.
Adada bir süredir yaşanan şiddet olayları yaşanırken OHAL ilan edililmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Bölgede geriliminin düşmemesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarını sonlandırmak amacıyla adaya gitti.
Yerel liderlerle görüşen Macron, Fransız güvenlik güçlerinin gerektiği sürece Yeni Kalendonya'da kalacağını söyledi ve "Önümüzdeki gün ve saatlerde büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirilecek." dedi.
Macron, "Ben OHAL'in kaldırılmaması gerektiğine inanıyorum, uzatılabilir. Adaya 3 bin ek güvenlik personeli gönderilecek" açıklamasında bulundu.
YEREL HALK YÜZDE 40'INI OLUŞTURUYOR
Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısıyla Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.
Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış, bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.
200'DEN FAZLA İŞ YERİ KUNDAKLANDI
Yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti.