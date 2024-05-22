Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de öğrenciler 30 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı

        Osmaniye'de öğrenciler, "Ben Çöp Değil, Geri Dönüşebilir Atığım" projesi kapsamında 30 ton atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de öğrenciler 30 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de öğrenciler, "Ben Çöp Değil, Geri Dönüşebilir Atığım" projesi kapsamında 30 ton atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

        75. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sedat Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneysu İlkokulu ile ortak hazırladıkları "Ben Çöp Değil, Geri Dönüşebilir Atığım" projesinin TÜBİTAK 2204 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında bölge birincisi olduğunu söyledi.

        Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesinin de destek verdiği projeye bölge birinciliğinin ardından 3 okulun daha dahil olduğunu anlatan Gündoğan, ocaktan bu yana 7 bin öğrenciyle 30 ton atık topladıklarını belirtti.

        Toplanan atıkları geri dönüşüm bertaraf tesislerine gönderdiklerini ifade eden Gündoğan, "Bu proje kapsamında okulumuza yaklaşık 100 bin lira civarında bir gelir sağladık. Bu parayla okulumuzun giderlerini karşılamanın yanı sıra yine çocuklara hediyeler alındı. Geri dönüşümün çöpe atılmasının önüne geçmek adına güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum." dedi.

        Ortaokul öğrencisi Berkay Ata Sünbül de atıkları yeniden ekonomiye kazandırması projesinde yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Velilerden Sultan Yılmaz ise projeyle çocukların sıfır atık konusunda bilinç kazandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni ilaç modeli geliştirildi
        Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni ilaç modeli geliştirildi
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak

        Benzer Haberler

        Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp, intihar etti (2)
        Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp, intihar etti (2)
        Osmaniye'de ablası ve eniştesini öldüren kişi intihar etti
        Osmaniye'de ablası ve eniştesini öldüren kişi intihar etti
        Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp, intihar etti
        Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp, intihar etti
        Hamile eşini öldüren sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet
        Hamile eşini öldüren sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet
        Kadirli'de hac kafilesi dualarla uğurlandı
        Kadirli'de hac kafilesi dualarla uğurlandı
        Depremde hasar gören tarihi Ağcabey Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi...
        Depremde hasar gören tarihi Ağcabey Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi...