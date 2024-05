İstanbul Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"

"BAKIMLARINI SÜREKLİ, RUTİN OLARAK YAPMAK LAZIM"

Çelik konstrüksiyon olarak yapılan üst geçitlerin bakım periyotlarının çevre şartlarına göre değişebileceğini belirten Altan, "Bu çelik yapıların bakım periyodu için net bir şey söylenemez. Çünkü maruz kaldığı neme ve korozyona bağlıdır. Bir sene çok yağmur yağar, çok korozyona maruz kalabilir. Neme maruz kaldıkça korozyon oluşur demek istiyorum. Bakımlarını sürekli, rutin olarak yapmak lazım. Öyle bir periyot sınırlaması söylenemez" dedi.

Her köprü için çelik kalınlığının değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Altan, "Her çelik köprünün bir statik hesapları vardır. Bunların biz statik hesaplarını yaparız, ona göre et kalınlığını, ne kadar taşıyıcı sistem kullanılacağı hepsi, her imalata göre özeldir. Onun hesabına göre projesi oluşturulur ve o proje özel olmuş olur. Her köprü için değişir. Üzerinden geçen insan sayısı, aşırı yük sayısı, dinamik yükü, statik yükü, kendi zati ağırlığı hesaplanarak yapılan şeylerdir. Her köprüye göre değişen durumlardır" şeklinde konuştu.