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        Haberler Gündem 3. Sayfa İrem Er üniversite yurdunda bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi

        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!

        Bartın'da kaldığı öğrenci yurdunda arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip, ağrı kesici alıp uyuduktan sonra yatağında ölü bulunan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki İrem Er'e, yapılan ilk otopside ölüm nedeni belirlenemedi. Alınan kan ve doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, İrem'in oda ve sınıf arkadaşları ile yurt görevlilerinin ifadesi alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:52 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:24
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        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
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        Bartın'da olay, önceki gün Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

        Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er (24), iddiaya göre; gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi.

        BİR ADET AĞRI KESİCİ HAP İÇTİ

        DHA'da yer alan habere göre Er, bir adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu. Oda arkadaşları, sabah saatlerinde Er'i uyandırmak istedi.

        ÖLÜM UYKUSUNDAN KALKAMADI

        İrem uyanmayınca arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yurda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İrem Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Er'in cenazesi, dün Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde defnedildi.

        İLK OTOPSİDE SONUÇ ÇIKMADI

        İrem Er’in Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan ilk otopsisinde kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

        KAN VE DOKU ÖRNEĞİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        İrem’den alınan kan ve doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sonuçların 1 ay içinde çıkacağı bildirildi.

        ARKADAŞLARININ İFADESİ ALINDI

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İrem Er’in 3 oda arkadaşı, sınıf arkadaşları ve yurt görevlilerinin ifadelerine başvuruldu.

        "İREM'İN BİR HASTALIĞI YOKTU" DEDİLER

        İfadesi alınanların İrem’de herhangi bir garip durum olmadığını, olay günü başının ağrıdığını ve uyumadan bir adet ağrı kesici hap içtiğini söyledikleri öğrenildi. İrem Er’in herhangi bir hastalığının olmadığı belirtildi.

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