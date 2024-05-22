Bartın'da olay, önceki gün Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er (24), iddiaya göre; gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi.

KAN VE DOKU ÖRNEĞİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

İrem’den alınan kan ve doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sonuçların 1 ay içinde çıkacağı bildirildi.

ARKADAŞLARININ İFADESİ ALINDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İrem Er’in 3 oda arkadaşı, sınıf arkadaşları ve yurt görevlilerinin ifadelerine başvuruldu.

"İREM'İN BİR HASTALIĞI YOKTU" DEDİLER

İfadesi alınanların İrem’de herhangi bir garip durum olmadığını, olay günü başının ağrıdığını ve uyumadan bir adet ağrı kesici hap içtiğini söyledikleri öğrenildi. İrem Er’in herhangi bir hastalığının olmadığı belirtildi.