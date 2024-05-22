Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası ne olacak? Gözler PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'yi PFDK'ye sevk etti.

Başkan Koç'un sportmenliğe aykırı hareketi, Baki'nin ise sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

İrfan Can Eğribayat'ın maçtaki hakareti, Mert Hakan'ın ise saldırısı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Oosterwolde'nin ise hakareti sebebiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübünün doktoru Ertuğrul Karanlık ile teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın da tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan'ın derbideki hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin de çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

'SALDIRI' NEDENİYLE EN AZ 5 MAÇ CEZA GELEBİLİR

"Saldırı"dan sevk edilen Mert Hakan Yandaş'ın Futbol Disip Talimatı'nın 44. maddesine göre; 5 ila 10 müsabakadan men cezası alması; yine "Saldırı"dan PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın ise FDT'nın 44. maddesine göre; 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti ceza alması gündemde.

Ayrıca Emre Kartal'ın "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle FDT'nin 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesine göre de ek ceza alabilir. İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde ise PFDK'ya "Hakaret"ten sevk edilirken; FDT'nin 41. maddesine şöyle; "Bu eylemleri gerçekleştiren; (a) Futbolculara 2 ila 5 müsabakadan men cezası verilir."

Öte yandan Disiplin Kurulu, PDT'nın 12. maddesine (Haksız tahrik) göre; cezayı üçte birine kadar indirebilir.

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TALİMATLAR NE DİYOR?

MERT HAKAN YANDAŞ

MADDE 44 – SALDIRI

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; (a) futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

ERTUĞRUL KARANLIK

MADDE 44 – SALDIRI

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; (c) görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

EMRE KARTAL

MADDE 44 – SALDIRI

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; (c) görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.