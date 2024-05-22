Demet Evgar, 'Bahar'da gelinliğini giydi
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yıldızı Demet Evgar, dizinin yeni bölümünde gelinliğini giydi
Giriş: 22.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:49
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Demet Evgar, 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisiyle adından fazlasıyla söz ettiriyor.
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Performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, dün akşam yayınlanan yeni bölümde de rol arkadaşı Mehmet Yılmaz Ak ile dizinin bir sahnesinde 'Romeo ve Juliet' oyununu sahneledi.
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Demet Evgar, söz konusu sahnede ekranlara bir gelinlikle yansıdı.