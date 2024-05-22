Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor: Yabancılar tahliye ediliyor

Tahliyede "yaşlılara, hamilelere ve en savunmasız insanlara" öncelik verildiğini aktaran Conroy, Yeni Kaledonya'dan ayrılmak için talepte bulunan 200'den fazla daha vatandaşlarının olduğunu ve bunların tahliyesi için "Fransa ile çalışmayı" sürdüreceklerini belirtti.