Arda Güler Real Madrid'den önce o takımın kapısından dönmüş!
Real Madrid'de son haftalarda attığı gollerle gündem olan Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. La Liga'da 6 kez fileleri havalandıran 19 yaşındaki milli futbolcunun, geçen sezon dev bir takımın daha kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Arda Güler, son haftalarda sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sakatlıktan kurtulduktan sonra son haftalarda süre almaya başlayan Arda Güler, bu şansı çok iyi değerlendirip La Liga'da 10 maçta 6 gole ulaştı.
Attığı goller sonrası İspanyol basınında hemen hemen her gün manşetleri süsleyen 19 yaşındaki milli futbolcu bu kez de sürpriz bir transfer haberiyle gündem oldu.
Arda Güler'in, Real Madrid'e imza atmadan önce eflatun-beyazlıların ezeli rakibi Atletico Madrid'in kapısınan döndüğü ortaya çıktı.
Cadena SER'in haberine göre; Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid geçtiğimiz sezonun devre arasında Arda Güler'i 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak üzereydi.
Arda Güler'in geçen sezonun ilk yarısında 1000 dakikadan az oynadığı için 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli vardı.
Atletico Madrid yönetimi bunu kullanmak istedi ve İstanbul'a gelerek Arda Güler ve ailesiyle 3 hafta geçirdi.
Fenerbahçe transfere onay vermese de İspanyol devi Arda Güler'in yanıtını bekledi.
Arda Güler cephesi kış transfer dönemi boyunca Atletico'ya somut bir cevap vermezken, Real Madrid yöneticileri Arda'yı aradı ve milli futbolcu eflatun-beyazlılara transfer olmaya karar verdi.
RONALDO VE MESSI'Yİ SOLLADI
Öte yandan La Liga'da 373 dakikada 6 gol atma başarısı gösteren Arda Güler dünya tarihinin efsane isimlerini geride bıraktı. Milli futbolcu, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Raul ve Messi'den daha hızlı şekilde La Liga'da 6 gole ulaşmayı başardı.
Cristiano Ronaldo 6 gole 436 dakikada ulaşırken, Ronaldo Nazario 605 dakikada, Raul 749 dakikada, Messi ise 780 dakikada 6 gole imza atmıştı.
51 MİLYON EURO'YA RET!
Öte yandan The Sun'da yer alan habere göre Real Madrid, İngiliz devi Manchester United'in Arda Güler için yaptığı 51 milyon Euro değerindeki resmi teklifi geri çevirdi.