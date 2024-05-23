Fırat Tanış: Böyle bir şey olması mümkün değil
Fırat Tanış, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı İklim Tamkan'a psikolojik şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Konuyla ilgili konuşan Tanış; "Ayrılık yaşadık ama böyle bir şey olması mümkün değil" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fırat Tanış, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Londra'dan geldiğini söyleyen 49 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye indiği gibi bir döviz bürosunda para bozdurdu.
"TATİL YAPMAYACAĞIM"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fırat Tanış; "Londra'dan oyundan geldim. Her şey yolunda. Oyunlar devam edecek. Tatil yapmayacağım" ifadelerini kullandı.
ŞİDDET İDDİASI
Öte yandan Fırat Tanış, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı piyanist İklim Tamkan'a psikolojik şiddet uyguladığı yönündeki iddialarıyla gündeme gelmişti.
Fırat Tanış hakkında bir açıklamada bulunan İklim Tamkan, "Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikâyeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım" demişti.