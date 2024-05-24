"ÇOK SAÇMA VE AYIP"

Geçtiğimiz günlerde Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yaptığı 'çıplaklık' eleştirisini ayıplayan Dilan Çiçek Deniz, konuyla ilgili yeni açıklamada bulundu. 29 yaşındaki oyuncu; "Aslında konuşmaya gerek bile yok çünkü zamanımıza yazık. Çok saçma ve çok ayıp böyle şeyler. Herkes istediğini giymekte özgür. İnsanlar da eleştirmekte özgürler ama benim tercihlerime saldırmak, bunu çıplaklığa indirgemek bambaşka... Umarım bir gün herkes anlar bunun farkını" ifadelerini kullandı.