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        Osmaniye'de kardeşi tarafından öldürülen kadın ile eşinin cenazeleri toprağa verildi

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, kardeşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen kadın ve eşinin cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:52
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        Osmaniye'de kardeşi tarafından öldürülen kadın ile eşinin cenazeleri toprağa verildi
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, kardeşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen kadın ve eşinin cenazeleri defnedildi.

        Kadirli Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Şadiye Özerli ve eşi Yusuf Özerli'nin cenazeleri, Gafarlı köyü Şırnak Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

        Mahalle mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Özerli çiftinin yakınları, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile köylüler katıldı.

        Kılınan namazın ardından Şadiye ve Yusuf Özerli'nin cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        - Olay

        Gafarlı köyünde, dün Yusuf ve Şadiye Özerli çiftinin evinden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen ekipler çiftin tüfekle vurulmuş halde cansız bedenlerini bulmuştu. Ekipler, evin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde Şadiye Özerli'nin kardeşi Ahmet Cengiz'i de ölmüş halde bulmuş, Cengiz'in ablası ve eniştesini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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