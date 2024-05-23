Osmaniye'de kardeşi tarafından öldürülen kadın ile eşinin cenazeleri toprağa verildi

Gafarlı köyünde, dün Yusuf ve Şadiye Özerli çiftinin evinden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen ekipler çiftin tüfekle vurulmuş halde cansız bedenlerini bulmuştu. Ekipler, evin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde Şadiye Özerli'nin kardeşi Ahmet Cengiz'i de ölmüş halde bulmuş, Cengiz'in ablası ve eniştesini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlenmişti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, kardeşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen kadın ve eşinin cenazeleri defnedildi.

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