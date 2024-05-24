Kadirli'de Müzeler Haftası kutlandı

Yerel sanatçıların da sahne aldığı etkinliğe, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar katıldı.

Kadirli Kent Müzesi sorumlusu Cevahir Zararsız, Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, müzelerin sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin sergilendiği yerler olduğunu söyledi.

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