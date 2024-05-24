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        Kadirli'de Müzeler Haftası kutlandı

        Kadirli ilçesinde, Müzeler Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:48
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        Kadirli'de Müzeler Haftası kutlandı
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        Kadirli ilçesinde, Müzeler Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kadirli Kent Müzesi sorumlusu Cevahir Zararsız, Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, müzelerin sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin sergilendiği yerler olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından Şehit Mehmetçik Ergenekon İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Yerel sanatçıların da sahne aldığı etkinliğe, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar katıldı.

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