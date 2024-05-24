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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!

        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, dairede bulunan Bayram Yalçın hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili inceleme başlatılırken, Yalçın'ın cenazesi otopsi işlemleri için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:36
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        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
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        Bitlis'te olay, bu sabah saatlerinde, Tatvan ilçesi Saray Mahallesi Seyhan Sokak’taki Miran Yapı Apartmanı’nda meydana geldi.

        5. KATTA PATLAMA YAŞANDI

        DHA'da yer alan habere göre apartmanın 5’inci katındaki dairede gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Bu sırada evde bulunan Bayram Yalçın hayatını kaybetti. Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Patlama ile ilgili inceleme başlatılırken, Yalçın’ın cenazesi otopsi işlemleri için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #bitlis
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