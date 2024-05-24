Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var! Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, dairede bulunan Bayram Yalçın hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili inceleme başlatılırken, Yalçın'ın cenazesi otopsi işlemleri için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:36 facebook

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