Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu alabilmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde çok büyük bir avantajla lider girdi. Galatasaray, bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. "Cimbom"a şampiyonluk için 1 puan alması yetecek.