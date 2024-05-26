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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

        Galatasaray, Konyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren sarı-kırmızılılar puan ya da puanlarla ayrılması halinde 24. lig şampiyonluğunu ilan edecek. Geçen haftaki derbide evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluğu bir hafta erteleyen ve taraftarını üzen Cimbom, üç sezondur kazanamadığı deplasmandan galibiyetle dönerek taraftarına kendini affettirmek istiyor. Zorlu maç öncesinde Okan Buruk da tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı. İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i ve sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 26.05.2024 - 09:51
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        1

        Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu alabilmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde çok büyük bir avantajla lider girdi. Galatasaray, bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. "Cimbom"a şampiyonluk için 1 puan alması yetecek.

        2

        Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaşacak. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçecek.

        3

        Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.

        4

        TEK EKSİK ZIYECH

        Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak. Faslı yıldız buna rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve Konya'ya giden kafilede yer aldı.

        5

        KONYA'DA ŞANSI TUTMUYOR!

        Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti. Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.

        6

        MUSLERA

        7

        KAAN

        8

        NELSSON

        9

        ABDÜLKERİM

        10

        KÖHN

        11

        TORREIRA

        12

        KEREM DEMİRBAY

        13

        BARIŞ ALPER YILMAZ

        14

        MERTENS

        15

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        16

        MAURO ICARDI

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