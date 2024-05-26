Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1'i öğretmen 2 ölü, 2 yaralı

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada öğretmen Serkan Kaya (37) ile esnaf Mehmet Işıklar (42) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1'i öğretmen 2 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada öğretmen Serkan Kaya (37) ile esnaf Mehmet Işıklar (42) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kadirli-Osmaniye kara yolu Vayvaylı mevkisinde meydana geldi. Furkan Gök yönetimindeki 80 ADR 134 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 U 4183 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 31 U 4183 plakalı otomobildeki öğretmen Serkan Kaya ile esnaf Mehmet Işıklar, araçtan dışarı fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Işıklar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serkan Kaya ile diğer otomobildeki yaralılar Furkan Gök ile Kevser G., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Serkan Kaya, hastanede kurtarılamadı. Cenazeler morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kadirli'de Müzeler Haftası kutlandı
        Kadirli'de Müzeler Haftası kutlandı
        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı
        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı
        Kardeşi tarafından öldürülen kadın ve eşi, toprağa verildi
        Kardeşi tarafından öldürülen kadın ve eşi, toprağa verildi
        Osmaniye'de kardeşi tarafından öldürülen kadın ile eşinin cenazeleri toprağ...
        Osmaniye'de kardeşi tarafından öldürülen kadın ile eşinin cenazeleri toprağ...
        Otomobil çarpan yol yapım işçisi hayatını kaybetti
        Otomobil çarpan yol yapım işçisi hayatını kaybetti