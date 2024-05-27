Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi
Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konyapsor'u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna uzandı. Spor yazarları, nefes kesen sezonu ve Galatasaray'ın zaferini değerlendirdi
MEHMET ARSLAN: GALATASARAY O KADAR BASKIN VE İNANÇLIYDI Kİ...
Sahadaki mücadeleyi izledikçe, Konyaspor’un bırakın kazanmayı, gol atmasının bile mucizelere bağlı olduğu hissediyordunuz. O kadar inançlı ve baskın bir karakter ortaya koydu Galatasaray. Bu karakterini de maçın sonuna kadar devam ettirdi. Farklı galibiyet şampiyonluğun havai fişeklerini patlattı.
Evet zaman zman eleştirildi. Özellikle son Fenerbahçe maçında çok tenkit edildi. Ama hakkını vermek gerekir. Dün attığı özellikle ikinci gol onun klasına yakışıyordu. Mauro İcardi gibi oyuncuya sahip olmak gerçekten büyük lüks. Maçı koparan isimdi. (HÜRRİYET)
OSMAN ŞENHER: ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL
Okan Buruk’u kutlamak lazım. Galatasaray takımını idare etmek çok zor bir iş. Takımın yarısından fazlası yıldız futbolcu. Zaman zaman kaprisleri de oluyor. Ama dışarıya hiç bir şey aksettirmeden bu yıldızları harika idare etti. Barış Alper’i yeri geldi sol bek, yeri geldi sağ bek ve forvet oynattı, hiç şikayet etmedi. Barış’ı sağa koyarsa, Berkan’ı sol beke koydu. Icardi’nin çok kötü olduğu dönemler oldu. Onu kaybetmemek için hiç kesmedi.
Bu akıllı ve medeni davranışıyla, takımını zirveden hiç düşürmedi. Maç öncesi, maç sonrası verdiği demeçlerinde hep kalitesini gösterdi. Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek, hem de çok büyük başarılar kazanarak. Başkan Dursun Özbek de Galatasaray’ı mükemmel idare etti. Sonuçta bu şampiyonluğu hepsi analarının ak sütü gibi helalinden kazandılar. (MİLLİYET)
MURAT ÖZBOSTAN: SAHADA OLAN KAZANDI
Müthiş bir sezon oldu. Her şey vardı. Bütün olumsuz şeylere rağmen hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi tebrik ederim. İki kulüp de sonuna kadar mücadele etti, savaştı ve kazanan Galatasaray oldu. Türk futbol tarihinin aslında en gergin sezonuydu. Olaylar, skandallar derken çok şey yaşadık.. Sahada olan kazandı.. Aile olan, futbolu daha çok düşünen kazandı.
Okan Buruk, yeni bir apolet daha taktı.. Son ana kadar renk vermedi. Takımını, yıldızları, hele de İcardi'yi ve camiayı iyi yönetti. Büyük bir teknik adam olduğu kadar iyi bir iletişimci olduğunu gösterdi. Galatasaray tarihine geçti. Övgüyü fazlasıyla hak etti. Yeni sözleşmesi de hayırlı olsun, şampiyonluğu da. (SABAH)
CEM DİZDAR: ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA
Fenerbahçe geceye umutlu başlamıştı. Lakin ligde kalma mücadelesi veren Konya o denli mecalsizdi ki, sık sık antrenman eksiği dillere dolanan Mauro Icardi çoğu maçta yaptığı gibi elini kolunu sallayarak iki gol attı. Haliyle Kadıköy’deki şampiyonluk beklentisi Konya’daki maçın 51. dakikasında sona erdi. Başlarda zaman zaman tribülansa girse da ligin büyük bölümünde tutarlı oynayan Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi grubundaki Manchester United ve yenilmiş olmasına rağmen Bayern Münih maçlarında kendi sınırlarını ciddi anlamda test etti kanımca.
Orada ülke için yetecek derecede oyunun olgunlaştırdı. Bu olgunlaşmanın yetmediği kimi maçları da bireysel marifetlerin devreye girmesiyle sorunsuz halletti. Türkiye Süper Ligi’nde onları zorlayacak takım yok gibiydi ama yine onlar açısından şaşırtıcı olan geçen hafta kendi sahalarında oynadıkları Fenerbahçe maçındaki halleriydi. (FANATİK)
SERDAR ALİ ÇELİKLER: ŞAMPİYONA KUPA, İKİNCİYE ALKIŞ
Galatasaray 102 puan ile bu bir daha asla yaşanmayacak sezonda bir daha tekrarlanmayacak puan ortalamasına ulaştı. Avrupa'da başarılı olunamayan sezonda ligde üst üste 2'de 2 yaptılar. Okan Buruk'u ayrıca şu konuda da tebrik etmek lazım ki bu yıl öyle aman ama bir transfer katkısı da alınamadı. "Galatasaray'da sezonun transferi" denilebilecek etkide önemli bir performans göremedik. Demirbay belki. Birkaç maç için de Ziyech..
Ama Buruk, Barış Alper'le Mertens'le Muslera ve Torreira ile takımını hedefine taşımayı bildi. Geçen sene kurulan kadronun omurgası taşıdı takımı. Gelecek sezonun transfer planlamasında Buruk'un katkısı daha çok olacaktır. Galatasaraylı okur/izleyenlerimi ve dostlarımı tebrik ederim. (HABERTÜRK)
FIRAT AYDINUS: ICARDI İMZA ATTI
İlk yarı bittiğinde diğer maçların skorlarına baktığımızda Konyaspor’a yaramayan bir tablo vardı. İkinci devre psikolojik şartların daha da artacağı bir 45 dakika olacağı düşüncesi ile başlarken Galatasaray’ın üst üste attığı goller ile skor bir anda 3-0’a geldi. Icardi'nin enfes 2. golü açıkçası şampiyonluğun altına atılan bir imzaydı. Neticede Galatasaray üstün ve baskılı oynadığı maçta rakibini 3-1 yenerek 24. kez şampiyonluğa kavuştu. (HÜRRİYET)
BÜLENT TİMURLENK: HESABI SEN ÖDE!
Şampiyon olmak zor, o şampiyon ünvanını korumak çok daha zor. Çünkü bu memleket "Kazandı, sırasını savdı" kafasına sahip. Okan Buruk geçen sezon İcardi'nin sırtında şampiyonluk kutlamalarında verdiği ikonik pozu bu sezon büyük teknik adamlık olarak sahaya döktü. Okan'ı sırtlayan gol kralı İcardi de dün o topuk vuruşuyla "Geçen Mayıs Florya'da davul çalıyordum"; "Davulum nerede" dedi.
Galatasaray dün şampiyonluk sayısını iki düzineye çıkartırken, 90'larda 13-9 gerideyken bugün 23-19 ile en yakın rakibine bir yıldız uzaklığı fark koyarken verdiği mesajı okumayanlar, gelecek sezon beş yıldızı bir arada görebilirler. Bu takımın her şampiyonluğunu "x, y, z" sayesinde diye tribünlerinize anlattığınız, rakibin kazandığını yok saydığınız, inkâr ettiğiniz, kaybetmesini bilmediğiniz sürece, Galatasaray'ın gerçekleri bir kâbus gibi dönecek hayatınıza... Derbiden sonra Galatasaray'ı kendi içinde hesaplaşmak varken bir arada tutan "Kurtlar Vadisi" havası vardı. Dün Galatasaray "Ezel" ile cevap verdi: "Ben yemeğimi yedim doydum Ama hesabı sen ödeyeceksin kardeş…" (SABAH)
BURCU KAPU: GALATASARAY BAHARI
Galatasaray’da adet sabaha kadar şampiyonluğu kutlamak, yarın işe-okula gidince rakip takımı destekleyen arkadaşları kızdırmak ve bir sonraki gün her şeyi bırakıp 8 numara transferinin, sol bekte kimin oynayacağının peşine düşmektir. Yani iki yıl üst üste şampiyonluğun ardından Galatasaray’ı zor bir yıl bekliyor. Başarıyı sürdürmek, başarılı olmaktan hep daha zor olmuştur. Bu iki şampiyonlukla kendini ispat eden Okan Buruk ve takımının artık hedefi, kadrosu ve oyunuyla Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu göstermektir. Ama bu iki gün sonrasının konusu. Sarı kırmızılılar bugün mutlu uyuyacak yarın gururla uyanacak. (MİLLİYET)
UĞUR MELEKE: SÜPER LİG ICARDI SEZONU
İcardi’nin Galatasaray formasını giymeye başladığı günden beri belki de kaybolduğu tek kritik maçtı geçen haftaki derbi. Ancak derbideki yok oluşunu dün Konya’da farkı adeta tek başına yaratarak telafi etti. Birinci golde zoru, ikincide neredeyse imkansızı gönderdi filelere.
Daha önce Mayıs 2016’da “Süper Lig Gomez sezonu”, Mayıs 2018’de de “Süper Lig Gomis sezonu” başlığını kullanmıştım şampiyonluk yazılarında. Mario Gomez ve Bafetimbi Gomis gibi Mauro İcardi de bir sezona adını verecek katkıyı yaptı bence bu sene. (HÜRRİYET)
LEVENT TÜZEMEN: YİNE TARİH YAZDI
G.Saraylı oyuncular, "Gerçekleri tarih yazar, tarihi de G.Saray" söylemini Konya'da oynadıkları futbolla kanıtlayıp, bileklerinin hakkı ile şampiyon oldu. 24. şampiyonluk başkan Dursun Özbek ve yönetimi için ne kadar önemli ise G.Saray'ın geleceği açısından da çok büyük değer taşıyor. Çünkü; Özbek'in iki yıllık döneminde G.Saray planladığı tesisleşme hamlelerini bitirecek, Bankalar Birliği'nden çıkacak, ekonomik açıdan çok rahatlayacak.
G.Saray, bu sezon şampiyon olmasaydı, psikolojik olarak gerginliğe girerdi. G.Saraylı oyuncular şampiyonluğa kenetlenmiş derecede ciddi, dikkatli ve kazanma duygusu içindeydi. İcardi olağanüstü bir performans sergiledi, iki güzel gole imza attı ve şampiyonlukta pay sahibi olurken kendisini de gol krallığı tahtına oturttu. G.Saray, Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu kanıtladı. (SABAH)
ERMAN ÖZGÜR: BECERİ VE DOĞRU KULLANIM
Okan Buruk nadir durumlar haricinde hemen her yıldız oyuncusu ile iletişimi yüksek bir sezon geçirerek, krizleri iyi idare ederek yine şampiyonluğun en önemli ismi oldu.
Sezonun en istikrarlı ismi Torrera, maçı çözen ve gol krallığını ilan eden Icardi maçın kahramanları oldular. Galatasaray derbiyi kaybetmesine rağmen Konyaspor’a karşı yüksek konsantrasyonla oynayarak çok rahat bir galibiyet aldı. Zaten Galatasaray’ı şampiyon yapan en önemli detaylardan biri bu tip takımlara karşı oyun kalitesi nasıl olursa olsun kazanmayı başarması oldu. Bu da tamamen kadroda bulunan kazanma becerisi yüksek oyuncuların fazlalığı ve Okan Buruk’un bu oyuncuları doğru kullanımı ile ilgiliydi. Okan Buruk nadir durumlar haricinde hemen her yıldız oyuncusu ile iletişimi yüksek bir sezon geçirerek, krizleri iyi idare ederek yine şampiyonluğun en önemli ismi oldu. (FANATİK)
ERCAN TANER: OKAN BURUK'UN BAŞARI ÖYKÜSÜ
"Başakşehir gibi seyircisi parmakla sayılan bir kulüple lig şampiyonu olmak ve üst üste 2 sezon müthiş serilerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımak önemli işler. Okan Buruk, son yılların en başarılı teknik direktörü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Elbette kazanılan şampiyonluk Okan Buruk'un başarı öyküsüdür." (SÖZCÜ)