Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

MURAT ÖZBOSTAN: SAHADA OLAN KAZANDI

Müthiş bir sezon oldu. Her şey vardı. Bütün olumsuz şeylere rağmen hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi tebrik ederim. İki kulüp de sonuna kadar mücadele etti, savaştı ve kazanan Galatasaray oldu. Türk futbol tarihinin aslında en gergin sezonuydu. Olaylar, skandallar derken çok şey yaşadık.. Sahada olan kazandı.. Aile olan, futbolu daha çok düşünen kazandı.