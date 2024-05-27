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        Haberler Sağlık Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan 33 hastadan 14'ü entübe edildi - Son dakika haber

        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!

        Burdur Devlet Hastanesi'nde önceki gün diyaliz sonrası evde fenalaşan ve tedbir kapsamında hastaneye çağrılan hastaların tedavisi, çevredeki il ve ilçelerde sürüyor. 33 hastadan 18'nin durumunun ağır olduğu, bunlardan 14'ünün de entübe edildiği öğrenildi. Entübe edilen hastalardan bazılarının durumunun iyiye gittiği belirtildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.05.2024 - 08:27 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:46
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        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
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        Burdur Devlet Hastanesi'nde, önceki gün 08.00-12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geldi.

        HASTALARA ULAŞILIP HASTANEYE ÇAĞRILDI

        DHA'da yer alan habere göre hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

        HASTA SAYISI YÜKSELDİ, DİYALİZ MERKEZİ KAPATILDI

        İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören hastaların tamamı hastanelere gönderildi.

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        33 HASTADAN 14'Ü ENTÜBE EDİLDİ

        Cumartesi günü 31 olarak açıklanan hasta sayısının 33'e yükseldiği, Burdur, Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastaneler ile özel diyaliz merkezinde tedaviye alınanlardan 14'ünün entübe edildiği öğrenildi.

        VALİLİK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

        Burdur Valiliği'nin önlem olarak kapattığı hastanenin diyaliz merkezinde yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        ENTÜBASYONDAN ÇIKARILANLAR OLDU

        İHA'da yer alan habere göre entübe edilen 14 hastadan dün bazılarının durumunun iyiye gittiği ve entübasyon işleminden çıkarıldığı öğrenildi.

        BURDUR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

        Burdur Valiliği, konuya ilişkin diyaliz işleminin ardından evlerinde rahatsızlanan hastaların hastaneye çağrılarak ilk müdahalelerinin yapıldığını, 23 hastanın çevre hastanelere sevk edildiğini, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

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        Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü toplam 31 hasta diyalize girmiştir. Diyaliz işlemi tamamlanıp eve nakli sağlanan hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleri ile hastaneye başvurmaları üzerine, gün içerisinde diyalize giren tüm hastalara ulaşılarak, hastaneye geri çağrılmıştır.

        Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahaleleri yapılarak, 8’i Antalya ili, 4’si Afyonkarahisar ili, 3’ü Isparta ili, 4’ü Bucak ilçesi ve 4’ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir.

        Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılmış, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Süreç ve hastaların durumu yakından takip edilmekte olup, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

        DİYALİZ MERKEZİNDE İNCELEME YAPILDI

        Olumsuz durum sonrasında polis olay yeri inceleme ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Bölümünde incelemelerde bulunurken yaşanan durumunun nedeninin yapılan incelemeler sonrasında çıkacak Adli Rapor ile belli olacağı söylendi.

        TEMİZLİK BAKIMI YAPILMIŞ İDDİASI

        Öte yandan, olaydan bir gün önce diyaliz bölümündeki makinelere özel bir şirket tarafından bakım çalışması yapıldığı öğrenildi.

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