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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!

        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!

        İstanbul'da, caddede ilerleyen düğün konvoyundan havaya ateş açıldı. Yorgun mermi, simit aldıktan sonra fırından çıkan 13 yaşındaki çocuğun koluna isabet etti. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:29
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        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
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        İstanbul'da olay saat 13.30 sıralarında Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi'nde meydana geldi. 13 yaşındaki Semih A. fırından simit aldıktan sonra evine gitmek üzere caddede yürümeye başladı.

        EVE GİDERKEN KOLUNDAN VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada yolda ilerleyen düğün konvoyundan havaya ateş açıldı. Tabancadan çıkan yorgun mermi Semih A.'nın koluna isabet ederek çocuğun yaralanmasına neden oldu.

        ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan Semih A.'nın anne ve babası da olay yerine geldi. Kolundan yaralanan Semih A. ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        İKİ MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan park halindeki 1 aracın üzerinde de 2 adet mermi çekirdeği bulundu.

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