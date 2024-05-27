Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan F1 Monaco'ya hem Türkiye'den hem de dünyadan ünlüler akın etti - Magazin haberleri

        F1 Monaco'ya hem Türkiye'den hem de dünyadan ünlüler akın etti

        Formula Monaco Grand Prix'ini hem Türkiye'den hem de dünyadan ünlü isimler yerinde takip etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 10:15 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Formula 1’de sezonun sekizinci yarışı olan Monaco Grand Prix’i tamamlandı. Yarışı Ferrari’nin ev sahibi pilotu Charles Leclerc kazandı. Monte-Carlo'da yapılan yarışa Monaco Prensi Albert ile Monaco Prensesi Charlene de takip etti.

        2

        Kazananlara madalyalarını takan kraliyet çifti, şampiyonu alkışlayarak ve ona sarılarak kutladı.
        Yarışı seyretmeye gelenler arasında dünyadan ve Türkiye'den ünlü isimler de vardı.

        İşte Formula 1'i yerinde takip eden ünlü isimler...

        3

        Heidi Klum

        4

        Birce Akalay

        5

        Michael Douglas

        6

        Burçin Terzioğlu

        7

        Jared Leto

        8

        Boran Kuzum ve Burçin Terzioğlu

        9

        Joe Jonas

        10

        Birce Akalay

        11

        Anya Taylor-Joy

        12

        Frédéric Arnault, Alexandra Daddario, Nicholas Galitzine ve Kelsey Merritt

        13

        Boran Kuzum ve Burçin Terzioğlu

        14

        Lewis Hamilton ve Anya Taylor-Joy

        15

        Winnie Harlow ve Kyle Kuzma

        16

        Burçin Terzioğlu

        17

        John Legend

        18

        Heidi Klum ve kızı Leni Klum

        19

        Alexandra Daddario

        20

        Izabel Goulart ve Kevin Trapp

        #lewis hamilton
        #Anya Taylor-Joy
        #Michael Douglas
        #Joe Jonas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Papua Yeni Gine'de ölü sayısı 2 bini aştı
        Papua Yeni Gine'de ölü sayısı 2 bini aştı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Z kuşağı daha hızlı yaşlanıyor!
        Z kuşağı daha hızlı yaşlanıyor!
        İnşaat kazı alanında ikincisi bulundu!
        İnşaat kazı alanında ikincisi bulundu!
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?