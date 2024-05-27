F1 Monaco'ya hem Türkiye'den hem de dünyadan ünlüler akın etti
Formula Monaco Grand Prix'ini hem Türkiye'den hem de dünyadan ünlü isimler yerinde takip etti
Formula 1’de sezonun sekizinci yarışı olan Monaco Grand Prix’i tamamlandı. Yarışı Ferrari’nin ev sahibi pilotu Charles Leclerc kazandı. Monte-Carlo'da yapılan yarışa Monaco Prensi Albert ile Monaco Prensesi Charlene de takip etti.
Kazananlara madalyalarını takan kraliyet çifti, şampiyonu alkışlayarak ve ona sarılarak kutladı.
Yarışı seyretmeye gelenler arasında dünyadan ve Türkiye'den ünlü isimler de vardı.
İşte Formula 1'i yerinde takip eden ünlü isimler...
Heidi Klum
Birce Akalay
Michael Douglas
Burçin Terzioğlu
Jared Leto
Boran Kuzum ve Burçin Terzioğlu
Joe Jonas
Birce Akalay
Anya Taylor-Joy
Frédéric Arnault, Alexandra Daddario, Nicholas Galitzine ve Kelsey Merritt
Boran Kuzum ve Burçin Terzioğlu
Lewis Hamilton ve Anya Taylor-Joy
Winnie Harlow ve Kyle Kuzma
Burçin Terzioğlu
John Legend
Heidi Klum ve kızı Leni Klum