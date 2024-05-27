Binlerce Parisli Champs-Élysées'de piknik yaptı

Bir zamanlar Parisliler için gözde bir gezinti yeri olan Champs-Élysées, popüler mağazaların ve sinemaların yerini lüks butiklere bırakması ve caddenin zengin turistlerin uğrak yeri haline gelmesi nedeniyle son yıllarda yerel halk tarafından giderek terk edildi.

Eğlence mekânları ile kitap, plak ve giyim mağazaları ortadan kalkarken, bunların yerini cadde üzerinde turistler için önemli bir çekim gücüne sahip olan lüks ve üst sınıf spor malzemeleri mağazaları aldı.