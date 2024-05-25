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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:20 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:20
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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mustafa B. idaresindeki 01 ACB 080 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolunda, Muammer G'nin kullandığı 80 AES 269 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobillerde sıkışan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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