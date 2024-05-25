Fatma Karanfil'den üzücü haber
Kanser tedavisi ünlü oyuncu Fatma Karanfil'in entübe edildiği öğrenildi
1960 ve 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle Yeşilçam'da iz bırakan Fatma Karanfil'den üzücü haber geldi.
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi.
Fatma Karanfil’in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına iletti.
FATMA KARANFİL HAKKINDA
3 Şubat 1952'de Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.
1975'te Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra boşanan Karanfil, 1976 - 1980 yılları arasında Londra’da tekstil eğitimi aldı.
Fatma Karanfil, daha önce meme kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.