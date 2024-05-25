Günde üç fincan kahve tüketimi karaciğer yağlanmasından ve kanserden koruyor

Karaciğerin beslenmeye duyarlı olduğunu ve dengesiz beslenmeyle karaciğer sağlığının hızla bozulduğunu belirten Onkoloji Uzmanı Dr. Yıldıray Tanrıver, "Özellikle işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerekir. Günde üç fincan kahve tüketimi, bizi karaciğer yağlanmasından ve kanserden koruyabilir. Bu nedenle kahve tüketimi, karaciğer yağlanmasına karşı önerdiğimiz besinlerden biridir" dedi.

Uzm. Dr. Tanrıver, karaciğer sağlığı için alkolden mutlaka uzak durulması gerektiğini belirterek, "Alkol, karaciğer yağlanmasının ve özellikle karaciğer kanserinin en önemli sebeplerinin başında gelir. Beslenmemizi düzenleyerek, egzersiz ve spor yaparak, iyi dinlenerek, bol su içerek karaciğerimizi korumamız mümkün. Bunun dışında mikrobiyotamıza mutlaka dikkat etmeliyiz. Bağırsaktaki bakteriler bizim için çok önemli. Bağırsak ikinci beyindir, hatta bazen birinci beyin olur. Bağırsaktan aldığımız toksinlerin birçoğu tekrar karaciğere gelir. Bu toksinler karaciğerde metabolize edilmek zorundadır. Eğer bu toksinler çok fazla olursa, karaciğer hasarına sebep olabilir" dedi.

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"ŞEKERDEN VE AŞIRI KARBONHİDRATTAN UZAK DURUN" Karaciğer sağlığı için sardalya tüketiminin önemli olduğuna değinen Uzm. Dr. Tanrıver, "Sardalya, ağır metal oranı en düşük balıktır. Aynı zamanda Omega 3 açısından da en zengin balıklardan biridir. Selenyum içeren brokoli, yeşil sebzeler, enginar, kırmızı ve mor meyveler de çok önemlidir. Tabii ki şekerden ve aşırı karbonhidrattan da uzak durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. "GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI KARACİĞER SAĞLIĞINI ETKİLİYOR" Türkiye’nin, gereksiz antibiyotik kullanımının çok fazla olduğu ülkelerden biri olduğunu belirten Dr. Tanrıver, "Antibiyotikler karaciğerde metabolize olur ve karaciğerin daha fazla yorulmasına neden olur. Gereksiz antibiyotik kullanımı karaciğer hasarına neden olabilir. Karaciğer hasarının başlıca belirtileri arasında ciltte sarılık, kaşıntı ve kızarıklık bulunur. Yüzlerce fonksiyonu olan karaciğer, kanama bozukluğuna da sebep olabilir. Bir kişide kanama bozukluğu varsa, cilt morarmaya eğilimli olur" dedi. "KARACİĞER YAĞLANMASI YORGUNLUK, İŞTAHSIZLIK VE KİLO KAYBI YAPAR" Karaciğerin 1-1,5 kiloluk bir organ olduğunu belirten Dr. Tanrıver, "Eğer bu organın yaklaşık yüzde 5’inden fazlası yağ ile kaplıysa, karaciğer yağlanması var diyoruz. Bu yağlanma yüzde 30’u aşarsa belirtiler vermeye başlar. Karaciğer yağlanması yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı yapar. Ciltte kaşıntı, kızarıklık ve pullanma yapabilir. Karının sağ üst tarafında ağrı ve sarılık yapabilir. Ne yazık ki bunlar biraz daha geç belirtilerdir. Bu nedenle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı testler yaparak da bunları tespit etmek mümkündür" ifadelerini kullandı.