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        Haberler Gündem Adana'nın Seyhan ilçesinde balıkçı dükkanına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

        Adana'da balıkçı dükkanına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. İlçede kaygan zeminde kontrolden çıkan araç balıkçı dükkanına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:07 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:19
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        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
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        Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarında, sürücüsünün kim olduğu henüz öğrenilemeyen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak balıkçı dükkanına çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anı görüntülerinde, balıkçı dükkanı önündeki bir kişinin üzerine gelen araçtan kurtulmak için hızla uzaklaştığı görülüyor.

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