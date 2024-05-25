KAYNAR SUYU KULLANMAYIN!

Çaya direkt olarak kaynamış su ilave edilmesi yapılan en yaygın hatalardan bir tanesi. Bu şekilde çay demlenmiyor, haşlanıyor. Çayın haşlanmaması için kaynar suyun çaya dökülmesi değil, önce suyun sonra çayın eklenmesi gerekir. Aynı zamanda aşırı kaynar su bakteri oluşumuna da yer hazırlayabilir.